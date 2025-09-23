என் மலர்
வருமானவரி துறை உத்தரவை எதிர்த்து விஜய் வழக்கு
- வருமானத்தை மறைத்ததாக ரூ. 1.50 கொடி அபராதம் செலுத்தும்படி வருமான வரிததுறை உத்தரவு.
- 2019-ல் பிறப்பிக்க வேண்டிய உத்தரவை 2022-ல் பிறப்பித்துள்ளதால் ரத்து செய்ய வேண்டும் என வழக்கு.
வருமானத்தை மறைத்ததாக ரூ. 1.50 கொடி அபராதம் செலுத்தும்படி வருமான வரிததுறை பிறப்பித்த உத்தரவை எதிர்த்து விஜய் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார்.
2019-ல் பிறப்பிக்க வேண்டிய உத்தரவை 2022-ல் பிறப்பித்துள்ளதால் ரத்து செய்ய வேண்டும் என விஜய் தனது மனுவில் தெரிவித்துள்ளார்.
