      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      வருமானவரி துறை உத்தரவை எதிர்த்து விஜய் வழக்கு
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்23 Sept 2025 6:18 PM IST
      • வருமானத்தை மறைத்ததாக ரூ. 1.50 கொடி அபராதம் செலுத்தும்படி வருமான வரிததுறை உத்தரவு.
      • 2019-ல் பிறப்பிக்க வேண்டிய உத்தரவை 2022-ல் பிறப்பித்துள்ளதால் ரத்து செய்ய வேண்டும் என வழக்கு.

      வருமானத்தை மறைத்ததாக ரூ. 1.50 கொடி அபராதம் செலுத்தும்படி வருமான வரிததுறை பிறப்பித்த உத்தரவை எதிர்த்து விஜய் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார்.

      2019-ல் பிறப்பிக்க வேண்டிய உத்தரவை 2022-ல் பிறப்பித்துள்ளதால் ரத்து செய்ய வேண்டும் என விஜய் தனது மனுவில் தெரிவித்துள்ளார்.

      வருமானவரி துறை விஜய் 
