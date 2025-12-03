Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      அரோகரா கோஷங்களுடன் விண்ணில் மிளிரியது திருவண்ணாமலை மகாதீபம்!
      X

      'அரோகரா' கோஷங்களுடன் விண்ணில் மிளிரியது திருவண்ணாமலை மகாதீபம்!

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்3 Dec 2025 6:06 PM IST (Updated: 3 Dec 2025 6:10 PM IST)
      • ஞான தபோதனரை வாவென்றழைக்கும் திருவண்ணாமலையின் சிறப்பு என்பது கார்த்திகைத் தீபத் திருவிழா
      • 2668 அடி மலை உச்சியில் மஹா தீபம் ஏற்றப்பட்டது.

      ஞான தபோதனரை வாவென்றழைக்கும் திருவண்ணாமலையின் சிறப்பு என்பது கார்த்திகைத் தீபத் திருவிழா ஆகும். இது உலக பிரசித்தி பெற்றது. இத்திருவிழா திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் கோயிலில் கடந்த 24-ந்தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது.

      விழாவின் உச்ச நிகழ்ச்சியாக இன்று அதிகாலை 4 மணியளவில் அண்ணாமலையார் கோயில் சுவாமி சன்னதி கருவறை எதிரில் பரணி தீபம் ஏற்றப்பட்டது. இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்துகொண்டு அண்ணாமலையாரை அரோகரா பக்தி கோஷத்துடன் வழிபட்டனர். அதனைத்தொடர்ந்து தற்போது 2668 அடி மலை உச்சியில் மஹா தீபம் ஏற்றப்பட்டது.

      Karthigai Deepam Tiruvannamalai Mahadeepam கார்த்திகை தீபம் திருவண்ணாமலை மகாதீபம் 
      Next Story
      ×
        X