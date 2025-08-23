என் மலர்tooltip icon
    முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

    தமிழ்நாடு செய்திகள்

    சென்னை: மின்சாரம் பாய்ந்து தூய்மைப் பணியாளர் உயிரிழப்பு
    சென்னை

    சென்னை: மின்சாரம் பாய்ந்து தூய்மைப் பணியாளர் உயிரிழப்பு

    Byமாலை மலர்மாலை மலர்23 Aug 2025 7:44 AM IST
    • பெரும்பாலான சாலைகளில் மழை நீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது.
    • சம்பவம் குறித்து போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

    சென்னை:

    சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் நள்ளிரவு முதல் மழை பெய்து வருகிறது. இதனால் பெரும்பாலான சாலைகளில் மழை நீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது.

    இந்த நிலையில், கண்ணகி நகரில் மின்கம்பி அறுந்து விழுந்தது தெரியாமல் மழை நீரில் கால் வைத்த தூய்மை பணியாளர் வரலட்சுமி (30) என்பவர் பலியாகி உள்ளார். இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

    காலையில் வேலைக்கு சென்ற வரலட்சுமி சாலையில் தேங்கியிருந்த மழைநீரில் கால் வைத்த போது மின்சாரம் பாய்ந்து உயிரிழந்தார். இதுகுறித்து போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

    Chennai Rain சென்னை மழை மின்சாரம் தாக்குதல் தூய்மை பணியாளர் 
