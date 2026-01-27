Live
      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      ரவுடி கொட்டுராஜா என்கவுண்டர்... நடந்தது என்ன? - ஐ.ஜி. பாலகிருஷ்ணன் விளக்கம்
      பெரம்பலூர்

      ரவுடி கொட்டுராஜா என்கவுண்டர்... நடந்தது என்ன? - ஐ.ஜி. பாலகிருஷ்ணன் விளக்கம்

      ByMaalaimalarMaalaimalar27 Jan 2026 10:25 AM IST
      • கொட்டுராஜா மீது 3 கொலை வழக்குகள், கொலை முயற்சி மற்றும் ஆயுதச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குகள் உட்பட 5-க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் உள்ளன.
      • காவல்துறையினர் கொட்டு ராஜாவை மங்களமேடு சுங்கச்சாவடிக்கு அருகிலுள்ள இடத்திற்கு அழைத்துச் சென்றனர்.

      என்கவுண்டர் குறித்த தகவல் அறிந்த மத்திய மண்டல போலீஸ் ஜ.ஜி. பால கிருஷ்ணன் பெரம்பலூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு வந்து காயமடைந்த சப்-இன்ஸ்பெக்டர் சங்கரிடம் நலம் விசாரித்தார். பின்னர் அவர் நிருபர்களிடம் கூறியதாவது:-

      ஜனவரி 24-ந்தேதி, காவல் உதவி ஆய்வாளரும் ஒரு பாதுகாப்புப் படையினரும் குற்றம்சாட்டப்பட்ட வெள்ளைகாளியை திண்டுக்கல்லில் இருந்து சென்னைக்கு அழைத்துச் சென்று கொண்டிருந்தனர். அந்த அணி மதிய உணவிற்காக நின்றிருந்தபோது, வெள்ளைகாளி மீது ஒரு கும்பல் காவல்துறையினர் மீது நாட்டு வெடிகுண்டை வீசியது.

      இந்தச் சம்பவத்தில் ஒரு காவல்துறை அதிகாரி காயமடைந்தார். இதைத் தொடர்ந்து, குற்றவாளிகளைத் தேடுவதற்காக 5 சிறப்புக் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டன. குற்றவாளிகளில் சிலர் ஊட்டியில் பதுங்கியிருப்பதாகக் கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில், காவல் துறையினர் ஊட்டிக்குச் சென்று பலரை விசாரணைக்காக அழைத்து வந்தனர்.

      அவர்களில் ஒருவர் கொட்டுராஜா என அடையாளம் காணப்பட்டார். அவர் மீது 3 கொலை வழக்குகள், கொலை முயற்சி மற்றும் ஆயுதச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குகள் உட்பட ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் உள்ளன. கொட்டு ராஜாவிடம் விசாரணை நடத்திய பிறகு அவர் கைது செய்யப்பட்டார். மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த நாட்டு வெடிகுண்டுகள் மற்றும் ஆயுதங்களை மீட்க, காவல்துறையினர் கொட்டு ராஜாவை மங்களமேடு சுங்கச்சாவடிக்கு அருகிலுள்ள இடத்திற்கு அழைத்துச் சென்றனர்.

      ஆயுதங்களை மீட்கும் பணியின்போது, கொட்டு ராஜா காவல்துறையினர் மீது ஒரு நாட்டு வெடிகுண்டை வீசினார். அது ஒரு காவல் வாகனத்தின் மீது பட்டு சேதத்தை ஏற்படுத்தியது. பின்னர் கொட்டுராஜா உதவி ஆய்வாளர் சங்கர் என்பரை ஆயுதத்தால் தாக்கி, அவரது கையில் காயத்தை ஏற்படுத்தினார். தற்காப்புக்காக, மங்களமேடு போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் நந்தகுமார் கொட்டுராஜாவை சுட்டார்.

      கொட்டு ராஜா அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார், அங்கு அவர் இறந்து விட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டது. இந்தச் சம்பவம் தொடர்பாக நீதித்துறை நடுவர் அறிவுரையின்பேரில், முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

      இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

