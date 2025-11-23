காலை 10 மணி வரை மழைக்கு வாய்ப்புள்ள 5 மாவட்டங்கள்...

என் மலர்tooltip icon
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்23 Nov 2025 7:36 AM IST
      • மேற்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து நாளை தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெறும்.
      • 4 மாவட்டங்களில் செவ்வாய்க்கிழமை வரை கனமழை நீடிக்கும்.

      சென்னை:

      தெற்கு அந்தமான் கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளின் மேல் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி நிலவி வந்தது. இதன் தாக்கத்தால், தெற்கு அந்தமான் கடலில், குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவானதாகவும், இது, மேற்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து நாளை தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெறும்.

      மேலும், இது வரும் புதன்கிழமை மேலும் தீவிரம் அடையும் எனவும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக, கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, ராமநாதபுரம் ஆகிய 4 மாவட்டங்களில் செவ்வாய்க்கிழமை வரை கனமழை நீடிக்கும் என வானிலை மையம் தெரிவித்து இருந்தது.

      இந்த நிலையில், தமிழ்நாட்டில் இன்று காலை 10 மணிவரை 5 மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

      கன்னியாகுமரி, தென்காசி, மயிலாடுதுறை, நாகை, திருவாரூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் லேசான முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

