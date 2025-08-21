என் மலர்tooltip icon
      காவலர் பணிக்கான தேர்வு தேதி அறிவிப்பு
      சென்னை

      காவலர் பணிக்கான தேர்வு தேதி அறிவிப்பு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்21 Aug 2025 8:12 AM IST
      • 180 சிறைக் காவலர்கள், 631 தீயணைப்பு வீரர்களும் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.
      • ஆன்லைனில் நாளை முதல் செப்டம்பர் 21-ந்தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம்.

      சென்னை:

      தமிழ்நாட்டில் 2,833 காவலர்களை தேர்வு செய்வதற்கான அறிவிக்கை சீருடைப் பணியாளர் தேர்வாணையம் வெளியிட்டுள்ளது.

      மேலும், 180 சிறைக் காவலர்கள், 631 தீயணைப்பு வீரர்களும் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

      ஆன்லைனில் நாளை முதல் செப்டம்பர் 21-ந்தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம். எழுத்துத் தேர்வு நவம்பர் 9-ந்தேதி நடைபெறும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

      காவலர் தேர்வு தமிழ்நாடு சீருடை பணியாளர் தேர்வாணையம் 
