மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து 11,397 கனஅடியாக அதிகரிப்பு
- மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் இன்று காலை நிலவரப்படி 118.62 அடியாக இருந்தது.
- மேட்டூர் அணையில் 91.28 டி.எம்.சி. தண்ணீர் இருப்பு உள்ளது.
மேட்டூர்:
மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் இன்று காலை நிலவரப்படி 118.62 அடியாக இருந்தது. அணைக்கு வினாடிக்கு நேற்று 9 ஆயிரத்து 731 கனஅடி தண்ணீர் வந்து கொண்டு இருந்த நிலையில் அது இன்று வினாடிக்கு 11 ஆயிரத்து 397 கனஅடியாக அதிகரித்து காணப்படுகிறது.
அணையில் இருந்து காவிரி டெல்டா பாசனத்துக்கு வினாடிக்கு 6 ஆயிரம் கனஅடியும், கிழக்கு, மேற்கு கால்வாய் பாசனத்துக்கு வினாடிக்கு 500 கனஅடி தண்ணீரும் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது. தற்போது அணையில் 91.28 டி.எம்.சி. தண்ணீர் இருப்பு உள்ளது.
