மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரிப்பு
- கிழக்கு, மேற்கு கால்வாய் பாசனத்துக்கு வினாடிக்கு 500 கனஅடி தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது.
- தற்போது அணையில் 91.30 டி.எம்.சி. தண்ணீர் இருப்பு உள்ளது.
மேட்டூர்:
மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் இன்று காலை நிலவரப்படி 118.63 அடியாக இருந்தது. அணைக்கு நேற்று வினாடிக்கு 8 ஆயிரத்து 776 கனஅடி தண்ணீர் வந்து கொண்டு இருந்த நிலையில் இன்று நீர்வரத்து வினாடிக்கு 16 ஆயிரத்து 288 கனஅடியாக அதிகரித்து வருகிறது.
மேலும் காவிரி டெல்டா பாசனத்துக்கு வினாடிக்கு 7 ஆயிரம் கனஅடியும், கிழக்கு, மேற்கு கால்வாய் பாசனத்துக்கு வினாடிக்கு 500 கனஅடி தண்ணீரும் திறக்கப்பட்டு வருகிறது. தற்போது அணையில் 91.30 டி.எம்.சி. தண்ணீர் இருப்பு உள்ளது.
