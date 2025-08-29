என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து 8,354 கனஅடியாக அதிகரிப்பு
- இன்று காலை நிலவரப்படி மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் 119 அடியாக குறைந்து காணப்பட்டது.
- அணைக்கு நீர்வரத்து வினாடிக்கு 8,354 கனஅடியாக அதிகரித்து காணப்படுகிறது.
மேட்டூர்:
மேட்டூர் அணைக்கு கடந்த சில நாட்களாக நீர்வரத்து குறைந்து காணப்பட்டது. அணைக்கு வரும் தண்ணீரை விட அதிகளவில் டெல்டா பாசனத்துக்கு தண்ணீர் திறக்கப்பட்டதால் அணையின் நீர்மட்டம் குறைந்தது.
இன்று காலை நிலவரப்படி மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் 119 அடியாக குறைந்து காணப்பட்டது. அதே நேரம் அணைக்கு நீர்வரத்து வினாடிக்கு 8,354 கனஅடியாக அதிகரித்து காணப்படுகிறது. அணையில் இருந்து பாசனத்துக்கு வினாடிக்கு 15 ஆயிரம் கனஅடி தண்ணீரும், கிழக்கு, மேற்கு கால்வாய் பாசனத்துக்கு வினாடிக்கு 850 கனஅடி தண்ணீரும் திறக்கப்பட்டு வருகிறது.
தற்போது அணையில் 91.88 டி.எம்.சி. தண்ணீர் இருப்பு உள்ளது.
Next Story