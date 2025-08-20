என் மலர்
வேலைக்குச் செல்லும் நபர்களுக்கான சுகாதார காப்பீட்டின் (Health Insurance) முக்கியத்துவம்
- ஏன் வேலைக்குச் செல்லும் நபர்களுக்கு காப்பீடு அவசியம்?
- சரியான காப்பீடு திட்டம் தேர்வு செய்வது எப்படி?
ஒரு சின்ன சுகாதார பிரச்சனை அல்லது திடீரென நேர்ந்த மருத்துவ உங்கள் சேமிப்புகளைவே காலி செய்துவிடும் என்பதைச் கனவில் கூட நினைத்ததுண்டா? இன்று வேலைவாய்ப்பு மையமாகவும் வாழ்க்கை முறையிலும், டெட்லைன்கள், அழுத்தங்கள் மற்றும் ஓட்டப்பந்தயங்கள் இடையே நம்மையும் நம் குடும்பத்தினரையும் பாதுகாக்கும் மிக முக்கியமான ஆயுதம்தான் சுகாதார காப்பீடு.
இது வெறும் மருத்துவமனைக் கட்டணங்களை குறைக்கும் எளிய ஒரு திட்டமல்ல. நேரத்தில், சரியான சிகிச்சையை பெற்றுக்கொள்ளும் உரிமையை இது உங்களுக்கு அளிக்கிறது. இன்றைய டிஜிட்டல் காலத்தில், ACKO ஆன்லைன் போன்ற ஆன்லைன் காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் மிகவும் எளிமையான மற்றும் விரைவான சுகாதார காப்பீட்டு சேவைகளை வழங்குகின்றன. ஊதியத்திற்கு வேலை செய்யும் நபர்களுக்காக, ஒவ்வொரு மாதமும் செலுத்தும் சிறிய தொகை, எதிர்காலத்தில் ஒரு பெரிய பாதுகாப்பாக மாறும்.
இந்த வலைப்பதிவில், வேலைக்குச் செல்லும் பெண்கள் மற்றும் ஆண்களுக்கு சுகாதார காப்பீடு ஏன் அவசியம், அதன் நன்மைகள் என்னென்ன, மற்றும் சரியான காப்பீட்டு திட்டத்தை எப்படி தேர்வு செய்வது என்பதை எளிமையாகப் பார்க்கப்போகிறோம்.
சுகாதார காப்பீடு என்றால் என்ன?
ஒருவருக்குத் திடீர் மருத்துவச் செலவுகள் ஏற்பட்டால், அதனை காப்பீடு நிறுவனம் ஏற்றுக் கொள்வதற்காக முன்பே நீங்கள் ஒரு திட்டத்தில் சேர்கிறீர்கள். அதற்கு மாதம் அல்லது வருடத்திற்கு ஒரு சிறிய தொகை செலுத்துகிறீர்கள். இதைதான் சுகாதார காப்பீடு என அழைக்கிறோம்.
இந்த காப்பீடு ஒரு பாதுகாப்புக் கவசம் போன்று செயல்படுகிறது. மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு செல்லும் நேரத்தில் நீங்கள் செலவழிக்க வேண்டிய பணத்தை தக்க சந்தர்ப்பத்தில் காப்பாற்றும் சக்தி இதற்கே உண்டு.
ஏன் வேலைக்குச் செல்லும் நபர்களுக்கு இது அவசியம்?
1. மன அழுத்தம், தூக்கமின்மை, தவறான உணவு பழக்கவழக்கம் ஆகியவை இன்றைய வேலைக்குச் செல்லும் தலைமுறையில் அதிகம் காணப்படுகிறது.
2. மருத்துவச் செலவுகள் நாளுக்கு நாள் உயர்ந்துகொண்டே போகின்றன. ஒரு சாதாரண சிகிச்சைக்கும் இன்று ஆயிரக்கணக்கில் செலவாகிறது.
3. வங்கி சேமிப்புகள் மட்டும் மருத்துவ அவசர நிலைகளை சமாளிக்க போதுமானதல்ல.
4. சிகிச்சைக்காக கடன் எடுப்பதற்குப் பதிலாக, ACKO Health Insurance Plans போன்ற ஒரு நல்ல சுகாதார காப்பீட்டு திட்டத்தில் நீங்கள் מראש முதலீடு செய்வது சிறந்தது.
வேலைக்குச் செல்லும் நபர்கள் ஏன் சுகாதார காப்பீடு எடுக்க வேண்டும்?
1. பணம் செலுத்தாமல் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை
சம்பளம் பெறும் ஊழியர்களின் வருமானத்தில் பெரும்பகுதி வீட்டு வாடகை, EMI, குடும்பச் செலவுகள் என போய் விடுகிறது. அப்படியான சமயத்தில் திடீரென மருத்துவ செலவு வந்தால் கையிருப்பில் உள்ள பணம் போதாது. சுகாதார காப்பீடு இருந்தால் கேஷ்லெஸ் சிகிச்சை வசதி கிடைக்கும். காப்பீட்டு நிறுவனம் நேரடியாக மருத்துவமனைக்கு பணம் செலுத்தும்.
2. சிகிச்சைக்கு முன்/பிறகு வரும் செலவுகளும் கவர்
ஆபீஸ் வேலை செய்வோருக்கு அழுத்தம், தவறான உணவு பழக்கம் போன்ற காரணங்களால் உடல் நல பிரச்சினைகள் ஏற்படும். காப்பீடு மருத்துவமனைச் செலவுடன் மட்டுமல்லாமல், சிகிச்சைக்கு முன் செய்யப்படும் பரிசோதனைகள் மற்றும் சிகிச்சைக்கு பின் மருந்துகள்/பராமரிப்பு செலவுகள் ஆகியவற்றையும் காப்பாற்றும்.
3. வரி சலுகை (பிரிவு 80D)
சம்பளம் பெறும் ஊழியர்கள் வருமானவரி செலுத்த வேண்டியிருக்கும். ஆனால் சுகாதார காப்பீட்டு ப்ரீமியத்திற்கு பிரிவு 80Dன் கீழ் ₹25,000 (மூத்த குடிமக்கள் பெற்றோருக்கு ₹50,000 வரை) கழிவு கிடைக்கும். இதனால் மருத்துவ பாதுகாப்போடு சேர்த்து வரி சேமிப்பும் கிடைக்கும்.
4. குடும்பத்தினரை ஒரே திட்டத்தில் சேர்க்கும் வசதி
வேலைக்குச் செல்லும் நபர்களுக்கு தனித் தனியாக காப்பீடு வாங்க நேரமில்லை. Family Floater Policy மூலம் ஒரு ப்ரீமியத்திலேயே வாழ்க்கைத்துணை, குழந்தைகள், பெற்றோர் வரை கவரேஜ் கிடைக்கும். இது செலவிலும் குறைவு, சிரமமும் இல்லை.
5. மனநிம்மதி - வேலையில் கவனம் செலுத்த முடியும்
ஆபீஸில் வேலை செய்கையில் வீட்டில் யாராவது உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டால் முதலில் வரும் கவலை பணம் பற்றியதுதான். சுகாதார காப்பீடு இருந்தால் அந்த சுமை குறைந்து விடும். எப்போது வேண்டுமானாலும் மருத்துவ செலவுகள் காப்பாற்றப்படும் என்ற நிம்மதி கிடைக்கும்.
மொத்தத்தில், சுகாதார காப்பீடு என்பது வேலைக்கு செல்வோருக்கு மருத்துவ செலவுகளை குறைக்கும் வழி மட்டுமல்ல; அது வரி சேமிப்பும் மன அமைதியும் தரும் பாதுகாப்புக் கவசம்.
சரியான காப்பீடு திட்டம் தேர்வு செய்வது எப்படி?
ஒரு நல்ல திட்டம் தேர்வு செய்ய, கீழ்கண்ட விஷயங்களை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்:
* உங்களுக்கேற்றும் குடும்பத்திற்கேற்றும் எவ்வளவு கவரேஜ் தேவை என்பதை கணிக்கவும்
* மாத அல்லது ஆண்டு கட்டண தொகை (Premium) பொருத்தமாக இருக்க வேண்டியது அவசியம்
* Claim செய்யும் நடைமுறை எளிமையாக இருக்க வேண்டும்
* உங்கள் பகுதியில் உள்ள முக்கிய மருத்துவமனைகள் அந்த காப்பீட்டுத் திட்டத்தில் உள்ளதா என்பதும் பார்க்க வேண்டும்
* Online மற்றும் customer support வசதிகள் இருக்க வேண்டும்
ஊழியர்களுக்கான சுகாதார காப்பீட்டின் நன்மைகள்
இன்றைய காலக்கட்டத்தில் பெரும்பாலான நிறுவனங்கள் தங்கள் ஊழியர்களுக்கு சுகாதார காப்பீட்டு வசதிகளை வழங்குகின்றன. இவ்வாறு வழங்கப்படும் காப்பீட்டு திட்டங்கள், மருத்துவச் செலவுகளிலிருந்து பாதுகாப்பை வழங்குவதோடு, அவசரகாலங்களில் நிதியியல் ஆதரவையும் தருகின்றன.
அதே நேரத்தில், இன்றைய டிஜிட்டல் யுகத்தில் ஆன்லைன் விருப்பங்கள் மிகவும் எளிதாகவும், விரைவாகவும், நம்பகத்தன்மையுடன் கூடிய காப்பீட்டு சேவைகளை வழங்குகின்றன. இதனால் sayesinde ஊழியர்கள் மேலும் பாதுகாப்பாக இருக்க முடிகிறது.
* நிதி பாதுகாப்பு: சுகாதார காப்பீடு மருத்துவ செலவுகள், மருத்துவமனையில் சேர்த்தல், அறுவை சிகிச்சைகள் மற்றும் மருத்துவமனையில் சேரும் முன்/பின் செலவுகள் போன்ற அதிக செலவுகளிலிருந்து ஊழியர்களை பாதுகாக்கிறது.
* தரமான சிகிச்சைக்கு அணுகல்: ஊழியர்கள் நெட்வொர்க் மருத்துவமனைகள் மற்றும் மருத்துவர்களின் சேவைகளைப் பெறலாம். பல சந்தர்ப்பங்களில் 'கேஷ்லெஸ்' சிகிச்சை கிடைப்பதால் அவசரநிலையில் பணச் சுமை குறைகிறது.
* குடும்பத்தினருக்கான கவர்: பல திட்டங்கள் ஊழியர் மட்டுமின்றி அவர்களின் துணைவர், பிள்ளைகள் மற்றும் சில நேரங்களில் பெற்றோர்களையும் கவரேஜில் சேர்க்கின்றன.
* முன்பிருந்த நோய்களுக்கு கவர்: குழு காப்பீட்டுத் திட்டங்களில் பொதுவாக தொடங்கிய நாள் முதலே நீண்டநாள் நோய்களும் கவராகின்றன, இதனால் நிலையான நோய்கள் உள்ளவர்களுக்கு மனநிம்மதி கிடைக்கிறது.
* கர்ப்ப கால நன்மைகள்: சில திட்டங்களில் கர்ப்பம் தொடர்பான செலவுகள் மற்றும் புதிதாக பிறக்கும் குழந்தையின் பராமரிப்பு செலவுகளும் அடங்கியிருக்கும்.
* தடுப்பு மற்றும் நலத் திட்டங்கள்: பல திட்டங்கள் சுகாதார பரிசோதனைகள், நலப்பணிகள் மற்றும் ஜிம் சலுகைகள் போன்றவற்றை வழங்கி ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையை ஊக்குவிக்கின்றன.
* வரி நன்மை: காப்பீட்டு ப்ரீமியம் செலுத்தும் ஊழியர்களுக்கு வருமானவரி சட்டத்தின் பிரிவு 80Dன் கீழ் வரிவிலக்கு கிடைக்கலாம்.
வேலை விட்டு வெளியேறிய பிறகும் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் தொடரலாம்
நீங்கள் ஒரு ப்ரைவெட் வேலை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறீர்கள் மற்றும் வேலையை விட்டு செல்லும் காரணமாக தற்காலிகமான புதிய வேலைக்கு செல்லும் திட்டமிட்டால், ஒரு முக்கிய விஷயத்தை நீங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும். அந்த வேலை விட்டு வெளியேறியவுடன், அதில் உங்களுக்கு கிடைத்த மாத சம்பளத்தோடு சேர்ந்து, எம்ப்ளாயர் (Employer) வழங்கிய ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் பாதுகாப்பும் தங்கிவிடும்.
புதிய நிறுவனம் சேர்ந்தவுடன் புதிய ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் திட்டம் உங்களுக்கு வழங்கப்படும். ஆனால் அதற்கிடையே மருத்துவ அவசர நிலை ஏற்பட்டால் என்ன செய்வீர்கள்? அப்போது ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் இல்லாததால் அனைத்து மருத்துவச் செலவுகளையும் உங்கள் சொந்த செலவாகவே ஏற்க வேண்டிய நிலை ஏற்படும்.
இந்த பிரச்சனையைத் தவிர்க்க ஒரு தீர்வு உள்ளது, உங்கள் தற்போதைய கார்ப்பரேட் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் திட்டத்தை, வேலைவிட்டு வெளியேறுவதற்கு முன் தனிநபர் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் (Individual Health Insurance) திட்டமாக மாற்றிக்கொள்ளலாம்.
இதன்மூலம், வேலைவிட்ட பிறகும் உங்கள் கையிலே ஒரு சுகாதாரக் காப்பீடு தொடரும். எந்தவிதமான அவசரநிலையிலும் நீங்கள் நிதி சிக்கலுக்கு ஆளாக வேண்டிய நிலை உருவாகாது.
வேலைக்குச் செல்லும் பெண்களுக்கு சுகாதார காப்பீட்டின் மூலம் கிடைக்கும் வசதிகள்
பெண்கள் சுகாதார காப்பீட்டின் முக்கியமான நன்மைகளில் ஒன்று மாதவிடாய் கவரேஜ் ஆகும். கர்ப்பம் மற்றும் பிரசவம் என்பது வாழ்க்கையை மாற்றும் அனுபவமாகும், குறிப்பாக வேலைக்கும் குடும்பத்துக்கும் சமநிலை பாதுகாக்கும் பெண்களுக்கு இது மிக முக்கியம்.
மாதவிடாய் கவரேஜுடன் கூடிய சுகாதார காப்பீட்டு திட்டம், கர்ப்ப கால பராமரிப்பு, பிரசவச் செலவுகள் மற்றும் பிறப்பிற்குப் பிந்தைய மருத்துவச் செலவுகள் ஆகியவற்றுக்கு நிதி ஆதரவை வழங்குகிறது. இதன் மூலம், மாதவிடாய் விடுப்பில் இருக்கும்போதும் நிதி பற்றாக்குறையின்றி உங்கள் உடல் நலனில் கவனம் செலுத்த முடியும்.
நம் வாழ்க்கையில் மருத்துவ அவசர நிலை என்பது எப்போது வரும் என்று கூற முடியாது. ஆனால் அதற்கான ஏற்பாடு செய்வது நம் பொறுப்பே. வேலைக்குச் செல்லும் நபர்களாக இருக்கின்ற நம்மால், நம் உடல்நலத்தையும் நிதியையும் சமநிலையாக வைத்திருக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கிறது.
சிறிய முதலீடு மூலம், பெரிய அபாயங்களைத் தவிர்க்கும் வழி சுகாதார காப்பீடு தான். இன்று நாம் எடுக்கும் ஒரு சிந்தனையுடன் கூடிய முடிவு, நாளைய நிம்மதியான வாழ்க்கையை உறுதிப்படுத்தும்.