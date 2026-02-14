என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
தமிழகம், புதுவையில் இன்றும், நாளையும் வெப்பம் அதிகரிக்கும்- வானிலை மையம் அறிவிப்பு
- 18-ந்தேதி மற்றும் 19-ந்தேதி தமிழகத்தில் ஒரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும்.
- ஓரிரு இடங்களில் நாளை லேசான பனி மூட்டம் இருக்கும்.
சென்னை:
பூமத்திய ரேகைக்கு அருகில் உள்ள இந்திய பெருங்கடலின் கிழக்குப் பகுதிகள் மற்றும் அதன் ஒட்டிய தென்கிழக்கு வங்க கடல் பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது.
இதன் காரணமாக ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி அதே பகுதிகளில் நாளை உருவாக கூடும். கிழக்கு திசை காற்றின் வேக மாறுபாடு காரணமாக தமிழகம் மற்றும் புதுவை காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும்.
18-ந்தேதி மற்றும் 19-ந்தேதி தமிழகத்தில் ஒரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும்.
சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, ராணிப்பேட்டை, வேலூர், சேலம், நாமக்கல், திண்டுக்கல், நீலகிரி, கிருஷ்ணகிரி ஆகிய மாவட்டங்களில் ஒரு இடங்களில் இன்று அதிகாலை பனிமூட்டம் காணப்பட்டது.
சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் ஓர் இடங்களில் நாளை அதிகாலை வேளையில் மிதமான பனிமூட்டம் காணப்படும். காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை, வேலூர், திருப்பத்தூர் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் நாளை லேசான பனி மூட்டம் இருக்கும்.
சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கடலூர் மற்றும் புதுவையில் ஒரு இடங்களில் 16-ந்தேதி அதிகாலை வேளையில் மிதமான பனி மூட்டமும் காஞ்சிபுரம், ராணிப் பேட்டை, வேலூர் மற்றும் திருப்பத்தூர் மாவட்டங்களில் ஒரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டமும் காணப்படும்.
17-ந்தேதி சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம் மாவட்டங்களில் ஓர் இடங்களில் அதிகாலை வேளையில் மிதமான பனிமூட்டம் காணப்படும். காஞ்சிபுரம், கரூர், நாமக்கல், ஈரோடு, பெரம்பலூர், ராணிப்பேட்டை, வேலூர் மாவட்டங்களில் லேசான பனிமூட்டமும் இருக்கும்.
18-ந்தேதி சென்னை மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் அதிகாலை நேரத்தில் மிதமான பனிமூட்டம் காணப்படும். காஞ்சிபுரம், கரூர், நாமக்கல், ஈரோடு, பெரம்பலூர், ராணிப்பேட்டை, வேலூர் மாவட்டங்களில் ஒரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் நிலவும் என்று வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.
இதே போல வெப்ப நிலையும் தமிழகம், புதுவையில் இன்றும், நாளையும் அதிகரிக்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.