என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
உருவானது காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி- இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்
- மேற்கு- வடமேற்கு நோக்கி நகர்ந்து அடுத்த 24 மணிநேரத்தில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக வலுப்பெறும்.
- காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி வருகிற 19-ந்தேதி அதிகாலை தெற்கு ஒடிசா- வடக்கு ஆந்திராவில் கடற்கரைகளை கடக்கும்.
மத்திய மேற்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய வடமேற்கு வங்கக்கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி உருவானது. மேற்கு- வடமேற்கு நோக்கி நகர்ந்து அடுத்த 24 மணிநேரத்தில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக வலுப்பெறும்.
காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி வருகிற 19-ந்தேதி அதிகாலை தெற்கு ஒடிசா- வடக்கு ஆந்திராவில் கடற்கரைகளை கடக்கும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
Next Story