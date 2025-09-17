என் மலர்
விராட் கோலியின் Biopic-ஐ இயக்க நான் விரும்பவில்லை- இயக்குநர் அனுராக் காஷ்யப்
பிரபல இந்தி இயக்குனர் மற்றும் நடிகரான அனுராக் காஷ்யப், வெற்றி மாறன் இயக்கத்தில் வெளியான விடுதலை 2 திரைப்படத்தின் முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்து இருந்தார்.
இதேபோல், விஜய் சேதுபதி நடிப்பில் வெளியான மகாராஜா திரைப்படத்தில் வில்லனாக நடித்து இருந்தார்.
மேலும் மலையாள திரைப்படமான ரைஃபில் கிளப் திரைப்படத்தில் நடித்து இருந்தார்.
பாலிவுட்டில் ஹிட் படங்களை இயக்கிய அனுராக் கஷ்யப் சமீப காலமாக இந்தி சினிமாவைவிட தென்னிந்திய படங்களில் அதிகளவில் ஆர்வம் காட்டி வருகிறார்.
இந்நிலையில், இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் விராட் கோலி
வாழ்க்கையை படமாக்குவது குறித்து இயக்குநர் அனுராக் காஷ்யப் மனம் திறந்து பேசியுள்ளார்.
இதுகுறித்து பேசிய அவர்," விராட் கோலியின் வாழ்க்கை வரலாற்று படத்தை நான் இயக்க விரும்பவில்லை. ஏனெனில் பல்வேறு மக்களுக்கும், குழந்தைகளுக்கும் அவர் ஏற்கனவே ஒரு ஹீரோவாக உள்ளார்.
ஒரு வாழ்க்கை படத்தை இயக்க வேண்டுமெனில் நான் வேறொருவரைதான் தேர்வு செய்ய வேண்டும்.
கோலி மிகவும் அழகானவர் மற்றும் அற்புதமான மனிதர்!" என்றார்.