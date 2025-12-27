Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திற்கு ஜனவரி 2-ந் தேதி விடுமுறை- கலெக்டர் அறிவிப்பு
      X

      கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திற்கு ஜனவரி 2-ந் தேதி விடுமுறை- கலெக்டர் அறிவிப்பு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்27 Dec 2025 7:12 PM IST
      • கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து கல்வி நிறுவனங்கள், அரசு அலுவலங்களுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
      • ஜனவரி 2-ந் தேதி விடுமுறை ஈடுசெய்யும் வகையில் ஜனவரி 10-ந் தேதியை வேலை நாளாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

      சுசீந்திரம் அருள்மிகு தாணுமாலைய சுவாமி திருக்கோயில் தேரோட்ட திருவிழாவை ஓட்டி கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து கல்வி நிறுவனங்கள், மாநில அரசு அலுவலங்களுக்கு அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி 2-ந் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

      ஜனவரி 2-ந் தேதி விடுமுறை ஈடுசெய்யும் வகையில் ஜனவரி 10-ந் தேதியை வேலை நாளாக அறிவித்து மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

      kanyakumari district local holiday Kanyakumari collector கன்னியாகுமரி மாவட்டம் உள்ளூர் விடுமுறை கன்னியாகுமரி கலெக்டர் 
      Next Story
      ×
        X