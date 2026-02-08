என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
குரூப் 2, 2ஏ தேர்வுகள் ஒத்திவைப்பு - டி.என்.பி.எஸ்.சி. அறிவிப்பு
- இன்று நடக்க இருந்த முதன்மை தேர்வுகள் ஒத்திவைக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
- சென்னையில் பல்வேறு இடங்களில் தேர்வில் குளறுபடி ஏற்பட்டதை அடுத்து தேர்வுகள் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது
தமிழ்நாட்டில் குரூப் 2, 2ஏ தேர்வுகள் ஒத்திவைக்கப்படுவதாக டி.என்.பி.எஸ்.சி. அறிவித்துள்ளது. இன்று நடக்க இருந்த முதன்மை தேர்வுகள் ஒத்திவைக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னையில் 4 மையங்கள் உள்ளிட்ட தமிழ்நாடு முழுவதும் 38 மாவட்டங்களில் 47 மையங்களில் நடைபெற இருந்த தேர்வு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னையில் பல்வேறு இடங்களில் தேர்வில் குளறுபடி ஏற்பட்டது. அரும்பாக்கம் வைஷ்ணவா கல்லூரியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள மையத்தில் தேர்வர்களின் பதிவெண் இடம்பெறாததால் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.
தேர்வு நடத்துவதில் ஏற்பட்ட குளறுபடியை கண்டித்து பூந்தமல்லி நெடுஞ்சாலையில் தேர்வர்கள் திடீர் சாலைமறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இந்நிலையில் பல்வேறு இடங்களில் தேர்வில் குளறுபடி ஏற்பட்டதையடுத்து தேர்வுகள் ஒத்திவைக்கப்படுவதாக டி.என்.பி.எஸ்.சி. அறிவித்துள்ளது. தேர்வு நடைபெற உள்ள மறு தேதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது.