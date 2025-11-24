Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      குரூப்-1 முதன்மை தேர்வு: டி.என்.பி.எஸ்.சி. வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு
      X
      சென்னை

      குரூப்-1 முதன்மை தேர்வு: டி.என்.பி.எஸ்.சி. வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்24 Nov 2025 6:13 PM IST
      • குரூப் 1 முதன்மை தேர்வில் கருப்பு நிற பேனாவை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும்.
      • பத்து தேர்வர்களுக்கு ஒரு கண்காணிப்பாளர் என்ற வீதத்தில் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

      டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 முதன்மை தேர்வு டிசம்பர் 1ம் தேதி முதல் 4ம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது.

      குரூப் 1 முதன்மை தேர்வில் கருப்பு நிற பேனாவை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் என டிஎன்பிஎஸ்சி அறிவித்துள்ளது.

      பத்து தேர்வர்களுக்கு ஒரு கண்காணிப்பாளர் என்ற வீதத்தில் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

      தேர்வின்போது அனைத்து நடவடிக்கைகளும் வீடியோ கிராப் மூலம் பதிவு செய்யப்படும் எனவும் டிஎன்பிஎஸ்சி தெரிவித்துள்ளது.

      Group1 Exam TNPSC Exam TNPSC டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 தேர்வு டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வு 
      Next Story
      ×
        X