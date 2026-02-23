என் மலர்
காஞ்சிபுரம் இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியீடு
- காஞ்சிபுரம் மாவட்ட 4 தொகுதிகளின் இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
- ஆலந்தூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் 2,96,052 வாக்காளர்களும் உள்ளனர்.
எஸ்ஐஆர் பணி முடிந்த நிலையில் தமிழ்நாடு முழுவதும் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டு வருகுிறது.
அதன்படி, காஞ்சிபுரம் மாவட்ட 4 தொகுதிகளின் இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
இதில், வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை- 11,92,194 உள்ளதாக தேர்தல் தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.
காஞ்சிபுரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் 2,76,299 வாக்காளர்களும் ஆலந்தூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் 2,96,052 வாக்காளர்களும் உள்ளனர்.
இதேபோல், ஸ்ரீபெரும்புதூர்- 3,75,921, உத்திரமேரூர்- 2,43,922, ஆலந்தூர்- 2,9,052 வாக்காளர்கள் உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
