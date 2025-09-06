என் மலர்
சென்னையில் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபிலில் பெஸ்டிவலை தொடங்கி வைத்த F1 சாம்பியன் நரேன் கார்த்திகேயன்
- விளையாட்டின் ஒற்றுமை, ஊக்கம் ஆகியவற்றை இந்நிகழ்வு எடுத்துரைத்தது.
- பல துறைகளை சேர்ந்தவர்கள் இந்த நிகழ்வில் ஒன்றிணைந்தனர்.
சினிமா மற்றும் விளையாட்டு ஆகிய இரண்டின் கொண்டாட்டமாக சென்னை, தி.நகரில் உள்ள ஏஜிஎஸ் சினிமாஸில் RUC ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபெஸ்டிவல் தொடங்கியது. இரண்டு நாட்கள் நடந்த இந்த விழாவில் ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் மொழியில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிளாக்பஸ்டர் மற்றும் விமர்சன ரீதியாக பாராட்டப்பட்ட படங்கள் ஒளிபரப்பப்பட்டன. இதன் மூலம் பார்வையாளர்கள் பெரிய திரையில் விளையாட்டின் சிலிர்ப்பை அனுபவித்தனர்.
இந்த நிகழ்வு ரைஸ் அப் சாம்பியன்ஷிப் ஃபவுண்டேஷனின் (RUC) அதிகாரப்பூர்வ தொடக்கமாக அமைந்தது. விளையாட்டு- கலாச்சாரம், பொழுதுபோக்கு மற்றும் லைஃப்ஸ்டைல் என பன்முகத்தன்மை கொண்ட நிகழ்வாகவும் இருந்தது. F1 சாம்பியன் நரேன் கார்த்திகேயன் இந்த நிகழ்வை தொடங்கி வைத்தார்.
மேலும், RUC-இன் அதிகாரப்பூர்வ ஜெர்சியை அவர் வெளியிட்டார். விளையாட்டு, சினிமா மற்றும் வணிகம் என பல்வேறு பின்னணிகளைக் கொண்ட குழுவால் நிறுவப்பட்டது RUC. விளையாட்டு மைதானத்திற்கு அப்பாற்பட்டு விளையாட்டின் ஒற்றுமை, ஊக்கம் ஆகியவற்றை இந்நிகழ்வு எடுத்துரைத்தது. தடகளம், சினிமா ரசிகர்கள், திரைத்துறையினர், வணிகம் மற்றும் விளையாட்டு என பல துறைகளை சேர்ந்தவர்கள் இந்த நிகழ்வில் ஒன்றிணைந்தனர்.