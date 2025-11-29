என் மலர்tooltip icon
      வங்கக்கடலில் மணிக்கு 8 கி.மீ. வேகத்தில் நகரும் டிட்வா புயல்
      சென்னை

      வங்கக்கடலில் மணிக்கு 8 கி.மீ. வேகத்தில் நகரும் டிட்வா புயல்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்29 Nov 2025 8:49 AM IST
      • டிட்வா புயல் சென்னைக்கு தென்கிழக்கே 400 கி.மீ. தொலைவில் உள்ளது.
      • புதுச்சேரியில் இருந்து 300 கி.மீ. தொலைவில் டிட்வா புயல் உள்ளது.

      தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் உருவாகி உள்ள டிட்வா புயல் சென்னைக்கு தென்கிழக்கே 400 கி.மீ. தொலைவில் உள்ளது. டிட்வா புயல் வடக்கு - வடமேற்கு திசையில் மணிக்கு 8 கி.மீ. வேகத்தில் நகர்ந்து வருகிறது.

      டிட்வா புயல் கரையை நோக்கி நகரும் வேகம் சற்று அதிகரித்துள்ளது. தற்போதைய நிலவரப்படி மணிக்கு 8 கி.மீ. வேகத்தில் நகர்ந்து வருகிறது.

      சென்னைக்கு 400 கி.மீ. தொலைவிலும், புதுச்சேரியில் இருந்து 300 கி.மீ. தொலைவிலும் டிட்வா புயல் உள்ளது.

      டிட்வா புயல் காரணமாக டெல்டா மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது.

      Northeast Monsoon Cyclone Ditwah வடகிழக்கு பருவமழை டிட்வா புயல் 
