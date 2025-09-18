என் மலர்tooltip icon
      ரோபோ சங்கர் மறைவுக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் இரங்கல்
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்18 Sept 2025 10:48 PM IST (Updated: 18 Sept 2025 10:50 PM IST)
      • ரோபோ சங்கர் சில வருடங்களுக்கு முன்பு மஞ்சள் காமாலை நோயால் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார்
      சின்னத்திரையில் பிரபலமான ரோபோ சங்கர் (46) சினிமாவில் அறிமுகமாகி பல படங்களில் நகைச்சுவை கதாபாத்திரங்களில் நடித்து வந்தார்.

      ரோபோ சங்கர் சில வருடங்களுக்கு முன்பு மஞ்சள் காமாலை நோயால் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார். தீவிர சிகிச்சைக்கு பிறகு உடல்நலம் தேறி மீண்டும் படங்களில் நடித்து வந்தார்.

      இந்நிலையில் மீண்டும் அவருக்கு உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில், இன்று இரவு 8.30 மணியளவில் உயிரிழந்தார்.

      இவரது மறைவுக்கு பலரும் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

      அந்த வகையில் தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின்வெளியிட்டுள்ள இரங்கல் செய்தியில், "மேடைகளில் தொடங்கி, சின்னத்திரை, வண்ணத்திரை என தமிழ்நாட்டு மக்களை மகிழ்வித்தவர். அவரது குடும்பத்தினருக்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

