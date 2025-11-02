Live
      வங்கக்கடலில் உருவானது குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி - தமிழகத்திற்கு பாதிப்பா?
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்2 Nov 2025 10:45 AM IST
      • குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி கிழக்கு மத்திய வங்கக்கடல் மற்றும் அதை ஒட்டிய மியான்மர் கடற்கரையில் உருவாகி உள்ளது.
      • அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் மியான்மர் - வங்கதேச கடற்கரையில் வடக்கு, வடமேற்கு நோக்கி நகர வாய்ப்பு உள்ளது.

      வங்கக்கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி காலை 5.30 மணிக்கு உருவானதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது.

      குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி கிழக்கு மத்திய வங்கக்கடல் மற்றும் அதை ஒட்டிய மியான்மர் கடற்கரையில் உருவாகி உள்ளது. குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் மியான்மர் - வங்கதேச கடற்கரையில் வடக்கு, வடமேற்கு நோக்கி நகர வாய்ப்பு உள்ளது.

      தற்போது உருவாகி உள்ள குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியால் தமிழகத்திற்கு பாதிப்பு இருக்காது.

      இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

      IMD TN Rain வானிலை ஆய்வு மையம் 
