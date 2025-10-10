என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
உதயநிதி ஸ்டாலின் காலில் விழுந்த 74 வயது எம்.எல்.ஏ.- விமர்சனத்திற்குள்ளாகும் வைரல் வீடியோ
- வேடந்தூரில் நடைபெற்ற விழாவின்போனது உதயநிதி ஸ்டாலின் காலை தொட்டு ஆசி.
- தனது மகன் வயதுடைய உதயநிதி ஸ்டாலின் காலை தொடலாமா? என விமர்சனம்.
துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் இரண்டு நாள் பயணமாக திண்டுக்கல் மாவட்டம் சென்றிருந்தார். நேற்று வேடசந்தூரில் நடைபெற்ற விழாவில் கலந்து கொண்டு அரசு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கினார். நிகழ்ச்சி மேடையில் உதயநிதி ஸ்டாலின், அமைச்சர் திண்டுக்கல் பெரியசாமி உள்ளிட்டோர் இருந்தனர். வேடசந்தூர் எம்.எல்.ஏ. காந்திராஜன் உதயநிதி, அமைச்சர் பெரியசாமிக்கு மாலை அணிவித்தார்.
உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு மாலை அணிவித்து அவரது காலை தொட்டு ஆசி பெற்றார். 74 வயதான எம்.எல்.ஏ., தனது மகன் வயதுடைய உதயநிதி ஸ்டாலின் காலில் விழந்து ஆசி பெறலாமா?. ஓஹோ இதான் திமுக கற்றுத் தந்த சுயமரியாதையா, இதுதான் திமுக சமூக நீதி ஆட்சியா....? என வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி விமர்சனத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
காந்திராஜன் அதிமுக சார்பிலும் எம்.எல்.ஏ.-வாக இருந்துள்ளார். மேலும், துணை சபாநாயகராகவும் இருந்துள்ளார்.