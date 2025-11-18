என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழகத்தில் 6.07 கோடி SIR படிவங்கள் விநியோகம்- தேர்தல் ஆணையம் தகவல்
      X
      சென்னை

      தமிழகத்தில் 6.07 கோடி SIR படிவங்கள் விநியோகம்- தேர்தல் ஆணையம் தகவல்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்18 Nov 2025 8:48 PM IST
      • 94.74 சதவீதம் படிவங்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டுள்ளன.
      • 83 லட்சத்து 45 ஆயிரத்து 574 படிவங்கள் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

      தமிழ்நாடு, கேரளா, புதுச்சேரி, கொல்கத்தா உள்ளிட்ட 12 மாநிலங்களில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் (SIR) பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

      கடந்த 4-ந்தேதி முதல் வருகிற டிசம்பர் 4-ந்தேதி வரை இந்த பணி நடைபெறுகிறது. தமிழகத்தில் தற்போது வரை 6,07,41,484 படிவங்கள் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளது. இது மொத்த வாக்காளர்களில் 94.74 சதவீதம் ஆகும். இவற்றில் 83 லட்சத்து 45 ஆயிரத்து 574 படிவங்கள் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இது 13.02 சதவீதம் ஆகும் என தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

      68,467 வாக்குச்சாவாடி நிலை அலுவலர்களும் 2,37,390 வாக்குச்சாவடி நிலை முகவர்களும் இந்த பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

      12 மாநிலங்களிலும் 50.25 கோடி படிவங்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டுள்ளன. இது மொத்த வாக்காளர்களில் 98.54 சதவீதம் ஆகும் எனவும், இவற்றில் 11.76 சதவீதம் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தள்ளது.

      Sir வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்தம் 
      Next Story
      ×
        X