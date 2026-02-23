என் மலர்
இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியானது- கோவை மாவட்டத்தில் 26.96 லட்சம் வாக்காளர்கள்
- கடந்த டிசம்பர் மற்றும் ஜனவரி மாதங்களில் மொத்தம் 4 சிறப்பு முகாம்கள் நடத்தப்பட்டன.
- கோவை தெற்கில் 1 லட்சத்து 86 ஆயிரத்து 509 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.
கோவை:
கோவை மாவட்டத்தில் கடந்த மாதம் 1-ந்தேதியை தகுதி நாளாக கொண்டு, வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த நடவடிக்கைகள் கடந்த நவம்பர் 4-ந்தேதி தொடங்கி டிசம்பர் 14-ந்தேதி வரை நடைபெற்றது.
இதில் இறந்த வாக்காளர்கள் உள்பட 6½ லட்சம் பேர் நீக்கம் செய்யப்பட்டனர். இதையடுத்து கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் 19-ந்தேதி வரைவு வாக்காளர் பட்டியலும் வெளியிடப்பட்டது. இதில் மாவட்டத்தில் உள்ள 10 சட்டசபை தொகுதிகளிலும் 25 லட்சத்து 75 ஆயிரம் வாக்காளர்கள் இருந்தனர்.
இதனை தொடர்ந்து வாக்காளர் பட்டியலில் புதிதாக பெயர் சேர்க்கவும், திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளவும் கடந்த டிசம்பர் மற்றும் ஜனவரி மாதங்களில் மொத்தம் 4 சிறப்பு முகாம்கள் நடத்தப்பட்டன.
இந்த நிலையில் இன்று இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது. கோவை மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலக கூட்ட அரங்கில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் தி.மு.க., அ.தி.மு.க உள்ளிட்ட அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் முன்னிலையில் மாவட்ட கலெக்டர் பவன்குமார் இறுதி வாக்காளர் பட்டியலை வெளியிட்டார்.
அதன்படி கோவை மாவட்டத்தில் மொத்தம் 26 லட்சத்து 96 ஆயிரத்து 813 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இதில் ஆண் வாக்காளர்கள் 13 லட்சத்து 889 பேரும், பெண் வாக்காளர்கள் 13 லட்சத்து 95 ஆயிரத்து 396 வாக்காளர்கள் அடங்குவர்.
இறுதி வாக்காளர் பட்டியலில் சட்டசபை தொகுதி வாரியாக இடம் பெற்றுள்ள வாக்காளர்களின் விவரம் வருமாறு:-
மேட்டுப்பாளையம் தொகுதியில் 1 லட்சத்து 33 ஆயிரத்து 22 ஆண் வாக்காளர்கள், 1 லட்சத்து 46 ஆயிரத்து 382 பெண் வாக்காளர்கள், 34 மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் என மொத்தம் 2 லட்சத்து 79 ஆயிரத்து 438 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.
சூலூர் தொகுதியில் ஆண் வாக்காளர்கள் 1 லட்சத்து 45 ஆயிரத்து 987 பேரும், பெண் வாக்காளர்கள் 1 லட்சத்து 57 ஆயிரத்து 452 பேரும், மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 102 பேரும் என மொத்தம் 3 லட்சத்து 3 ஆயிரத்து 541 வாக்காளர்களும் உள்ளனர்.
கவுண்டம்பாளையம் தொகுதியில் 1 லட்சத்து 98 ஆயிரத்து 430 ஆண் வாக்காளர்கள், 2 லட்சத்து 8 ஆயிரத்து 963 பெண் வாக்காளர்கள், 114 மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் என மொத்தம் 4 லட்சத்து 7 ஆயிரத்து 507 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.
கோவை வடக்கில் 1 லட்சத்து 43 ஆயிரத்து 383 ஆண் வாக்காளர்கள், 1 லட்சத்து 48 ஆயிரத்து 122 பெண் வாக்காளர்கள், 28 மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் என 2 லட்சத்து 91 ஆயிரத்து 533 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.
தொண்டாமுத்தூரில் ஆண் வாக்காளர்கள் 1 லட்சத்து 38 ஆயிரத்து 968 பேரும், பெண் வாக்காளர்கள் 1 லட்சத்து 48 ஆயிரத்து 371 பேரும், 103 மூன்றாம் பாலினத்தவர்களும் என 2 லட்சத்து 87 ஆயிரத்து 442 வாக்காளர்களும் உள்ளனர்.
கோவை தெற்கில் ஆண் வாக்காளர்கள் 90 ஆயிரத்து 214 பேரும், பெண் வாக்காளர்கள் 96 ஆயிரத்து 263 பெண் வாக்காளர்களும், 32 மூன்றாம் பாலினத்தவர்களும் என 1 லட்சத்து 86 ஆயிரத்து 509 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.
சிங்காநல்லூர் தொகுதியில் 1 லட்சத்து 28 ஆயிரத்து 758 ஆண் வாக்காளர்கள், 1 லட்சத்து 37 ஆயிரத்து 277 பெண் வாக்காளர்கள், 23 மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் என மொத்தம் 2 லட்சத்து 66 ஆயிரத்து 58 பேரும், கிணத்துக்கடவு தொகுதியில் ஆண் வாக்காளர்கள் 1 லட்சத்து 44 ஆயிரத்து 562 பேரும், பெண் வாக்காளர்கள் 1 லட்சத்து 55 ஆயிரத்து 888 பேரும், 36 மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் என மொத்தம் 3 லட்சத்து 486 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.
பொள்ளாச்சி தொகுதியில் 96 ஆயிரத்து 61 ஆண் வாக்காளர்களும், 1 லட்சத்து 5 ஆயிரத்து 919 பெண் வாக்காளர்களும், 35 மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் என மொத்தம் 2 லட்சத்து 2 ஆயிரத்து 15 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். வால்பாறையில் 81 ஆயிரத்து 504 ஆண் வாக்காளர்கள், 90 ஆயிரத்து 759 பெண் வாக்காளர்கள் 21 மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் என மொத்தம் 1 லட்சத்து 72 ஆயிரத்து 284 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.