ஆஸ்திரேலிய ஓபன்: இரட்டையர் பிரிவு 3வது சுற்றில் யூகி பாம்ப்ரி ஜோடி தோல்வி
- ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் மெல்போர்னில் நடக்கிறது.
- ஆண்கள் இரட்டையர் பிரிவு 3வது சுற்றில் யூகி பாம்ப்ரி ஜோடி தோல்வி அடைந்தது.
மெல்போர்ன்:
கிராண்ட்சிலாம் போட்டிகளில் ஒன்றான ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி மெல்போர்ன் நகரில் நடைபெற்று வருகிறது.
ஆண்கள் இரட்டையர் பிரிவின் 3வது சுற்றில் இந்தியாவின் யூகி பாம்ப்ரி-ஆண்ட்ரே கோரன்சன் ஜோடி, பிரேசிலின் ஆர்லாண்டோ லஸ்-ரபேல் மாடோஸ் ஜோடி உடன் மோதியது.
இதில் சிறப்பாக ஆடிய பிரேசில் ஜோடி 7-6 (9-7), 6-3 என்ற செட் கணக்கில் வீழ்த்தி காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறியது. இதன்மூலம் யூகி பாம்ப்ரி ஜோடி இந்தத் தொடரில் இருந்து வெளியேறியது.
