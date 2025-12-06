Live
      கூகுளில் அதிகம் தேடப்பட்டவர்..! இந்திய அளவில் முதலிடம் பிடித்த சூர்யவன்ஷி
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்6 Dec 2025 8:12 PM IST (Updated: 6 Dec 2025 8:20 PM IST)
      • 14 வயது இளம் கிரிக்கெட் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி 6-ம் இடம் பிடித்துள்ளார்.
      • குஜராத் அணிக்கு எதிராக 35 பந்துகளில் சதம் அடித்து சாதித்தார்.

      நடப்பு ஆண்டில் கூகுளில் அதிகம் தேடப்பட்ட நபர்களின் பட்டியலில் உலக அளவில் இந்தியாவை சேர்ந்த 14 வயது இளம் கிரிக்கெட் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி 6-ம் இடம் பிடித்துள்ளார்.

      இந்திய அளவில் அவர் முதலிடத்தில் உள்ளார்.

      கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற ஐ.பி.எல். போட்டியில் அவர் குஜராத் அணிக்கு எதிராக 35 பந்துகளில் சதம் அடித்து சாதித்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

