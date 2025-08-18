என் மலர்tooltip icon
      சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ்: சாம்பியன் பட்டம் வென்றது ராஜீவ் ராம் ஜோடி
      அமெரிக்கா

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்18 Aug 2025 5:31 AM IST
      • சின்சினாட்டி ஓபன் சர்வதேச டென்னிஸ் போட்டி அமெரிக்காவில் நடந்து வருகிறது.
      • ஆண்கள் இரட்டையரில் அமெரிக்காவின் ராஜீவ் ராம் ஜோடி சாம்பியன் பட்டம் வென்றது.

      சின்சினாட்டி:

      சின்சினாட்டி ஓபன் சர்வதேச டென்னிஸ் போட்டி அமெரிக்காவில் நடந்து வருகிறது. இந்தப் போட்டியில் முன்னணி வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்று விளையாடி வருகின்றனர்.

      இதில் ஆண்கள் இரட்டையர் பிரிவில் இன்று நடந்த இறுதிப்போட்டியில் அமெரிக்காவின் ராஜீவ் ராம்- குரோஷியாவின் நிகோலா மெக்டிக் ஜோடி, இத்தாலியின் லாரன்சோ முசெட்டி-லாரன்சோ சொனேகோ ஜோடியுடன் மோதியது.

      இந்த மோதலில் தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்தி அபாரமாக செயல்பட்ட ராஜீவ் ராம் ஜோடி 4-6, 6-3, 10-5 என்ற செட் கணக்கில் வென்று சாம்பியன் பட்டம் கைப்பற்றி அசத்தியது.

