      கனடா ஓபன் டென்னிஸ்: இறுதிப்போட்டிக்கு நவோமி ஒசாகா- எம்போகோ முன்னேற்றம்
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்7 Aug 2025 3:54 PM IST
      கனடா ஓபன் சர்வதேச டென்னிஸ் போட்டி கனடாவின் டொராண்டோ நகரில் நடந்து வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற அரையிறுதி ஆட்டம் ஒன்றில் நவோமி ஒசாகா (ஜப்பான்) கிளாரா டாசனுடன் (டென்மார்க்) மோதினர்.

      இந்த ஆட்டத்தில் ஒசாகா 6-2, 7-6 (9-7) என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்று இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறினார்.

      அரையிறுதியின் மற்றொரு ஆட்டத்தில் ரைபகினா (கஜகஸ்தான்) விக்டோரியா எம்போகோ (கனடா) ஆகியோர் மோதினர்.

      இந்த ஆட்டத்தில் முதல் செட்டை ரைபகினாவும் 2-வது செட்டை எம்போகோவும் கைப்பற்றினர். இறுதி செட்டை எம்போகோ கைப்பற்றினார். இதனால் எம்போகோ 1-6, 7-5, 7-6 (7-4) என்ற செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறி

