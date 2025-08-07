என் மலர்
டென்னிஸ்
கனடா ஓபன் டென்னிஸ்: இறுதிப்போட்டிக்கு நவோமி ஒசாகா- எம்போகோ முன்னேற்றம்
கனடா ஓபன் சர்வதேச டென்னிஸ் போட்டி கனடாவின் டொராண்டோ நகரில் நடந்து வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற அரையிறுதி ஆட்டம் ஒன்றில் நவோமி ஒசாகா (ஜப்பான்) கிளாரா டாசனுடன் (டென்மார்க்) மோதினர்.
இந்த ஆட்டத்தில் ஒசாகா 6-2, 7-6 (9-7) என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்று இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறினார்.
அரையிறுதியின் மற்றொரு ஆட்டத்தில் ரைபகினா (கஜகஸ்தான்) விக்டோரியா எம்போகோ (கனடா) ஆகியோர் மோதினர்.
இந்த ஆட்டத்தில் முதல் செட்டை ரைபகினாவும் 2-வது செட்டை எம்போகோவும் கைப்பற்றினர். இறுதி செட்டை எம்போகோ கைப்பற்றினார். இதனால் எம்போகோ 1-6, 7-5, 7-6 (7-4) என்ற செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறி
