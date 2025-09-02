Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டுடென்னிஸ்

      டென்னிஸ்

      அமெரிக்க ஓபன் ஜூனியர் டென்னிஸ்: இந்திய வீராங்கனை 2-வது சுற்றுக்கு முன்னேற்றம்
      X

      அமெரிக்க ஓபன் ஜூனியர் டென்னிஸ்: இந்திய வீராங்கனை 2-வது சுற்றுக்கு முன்னேற்றம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்2 Sept 2025 12:27 PM IST
      • அமெரிக்க ஓபன் ஜூனியர் போட்டிகள் அமெரிக்காவில் ஆகஸ்ட் 31-ந் தேதி முதல் செப்டம்பர் 7 வரை நடக்கின்றன.
      • இந்தியா சார்பாக தமிழகத்தை சேர்ந்த 16 வயதான மாயா ராஜேஷ்வரன் கலந்து கொண்டுள்ளார்.

      அமெரிக்க ஓபன் ஜூனியர் போட்டிகள் அமெரிக்காவில் ஆகஸ்ட் 31-ந் தேதி முதல் செப்டம்பர் 7 வரை நடக்கின்றன. இந்தியா சார்பாக தமிழகத்தை சேர்ந்த 16 வயதான மாயா ராஜேஷ்வரன் கலந்து கொண்டுள்ளார்.

      இந்த தொடரின் பெண்களுக்கான முதல் சுற்று ஆட்டத்தில் இந்திய வீராங்கனை மாயா ராஜேஷ்வரன் ரேவதி, சீனாவின் ஜாங்-கியான் வெய்யுடன் மோதினார்.

      இந்த ஆட்டத்தில் 7-6 (7-5), 6-3 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்று இரண்டாவது சுற்றுக்கு மாயா ராஜேஷ்வரன் முன்னேறினார். இவர் இரண்டாவது சுற்றில் இரண்டாம் நிலை வீராங்கனையான ஐக்கிய இராச்சியத்தின் ஹன்னா க்ளக்மேனை எதிர்கொள்கிறார்.

      நம்பிக்கைக்குரிய வீராங்கனையாக வளர்ந்து வரும் மாயா, பிப்ரவரியில் நடந்த மும்பை ஓபன் 2025 WTA 125 போட்டியின் அரையிறுதிக்கு முன்னேற பல மூத்த வீரர்களை வீழ்த்தினார்.

      US Open Junior Maaya Rajeshwaran அமெரிக்க ஓபன் ஜூனியர் மாயா ராஜேஷ்வரன் 
      Next Story
      ×
        X