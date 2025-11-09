என் மலர்
டென்னிஸ்
ஹெலனிக் சாம்பியன்ஷிப்: சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் ஜோகோவிச்
- ஹெலனிக் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி ஏதென்ஸில் நடைபெற்றது.
- இதில் செர்பியாவின் ஜோகோவிச் சாம்பியன் பட்டம் வென்றார்.
ஏதென்ஸ்:
ஹெலனிக் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி கிரீசில் உள்ள ஏதென்ஸில் நடைபெறுகிறது.
ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் நடைபெற்ற இறுதிப்போட்டியில் செர்பியாவின் நோவக் ஜோகோவிச், இத்தாலியின் லாரன்சோ முசெட்டி உடன் மோதினார்.
இதில் முதல் செட்டை 4-6 என இழந்த ஜோகோவிச், அதிரடியாக ஆடி அடுத்த இரு செட்களை 6-3, 7-6 என்ற செட் கணக்கில் வென்று சாம்பியன் பட்டம் கைப்பற்றி அசத்தினார்.
ஜோகோவிச் வென்றுள்ள 101-வது பட்டம் இது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
