கனடா ஓபன் டென்னிஸ்: இரட்டையர் பிரிவில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றது கோகோ காப் ஜோடி
- கனடா ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் டொரண்டோ நகரில் நடந்து வருகிறது.
- அமெரிக்காவின் கோகோ காப் ஜோடி இறுதிப்போட்டியில் வென்றது.
டொரன்டோ:
முன்னணி வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்கும் கனடா ஓபன் சர்வதேச டென்னிஸ் போட்டி டொரண்டோ நகரில் நடைபெற்று வருகிறது.
பெண்கள் இரட்டையர் பிரிவில் இன்று நடந்த இறுதிச்சுற்றில் அமெரிக்காவின் கோகோ காப்-மெக் கார்ட்னி கெஸ்லர் ஜோடி, சீனாவின் ஜாங் ஷுய்-அமெரிக்காவின் டெய்லர் டவுன்சென்ட் ஜோடி உடன் மோதியது.
இதில் முதல் செட்டை 6-4 என கோகோ காப் ஜோடி வென்றது. ஆனால் 2வது செட்டை 6-1 கோகோ காப் ஜோடி என இழந்தது.
இதனால் சுதாரித்துக் கொண்ட கோகோ காப் ஜோடி 3வது செட்டை 13-11 என போராடி வென்று சாம்பியன் பட்டத்தைக் கைபற்றி அசத்தியது.
ஒற்றையர் பிரிவில் கோகோ காப் தோல்வி அடைந்தாலும், இரட்டையர் பிரிவில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
