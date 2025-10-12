என் மலர்
டென்னிஸ்
வூஹான் ஓபன் டென்னிஸ்: இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறினார் கோகோ காப்
- வூஹான் ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் சீனாவில் நடந்து வருகிறது.
- இதில் அமெரிக்க வீராங்கனை கோகோ காப் அரையிறுதியில் வென்றார்.
பீஜிங்:
வூஹான் ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் சீனாவில் நடந்து வருகிறது.
இந்த தொடரில் நேற்று நடந்த பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதி ஆட்டத்தில் அமெரிக்காவின் கோகோ காப், இத்தாலியின் ஜாஸ்மின் பவுலினி உடன் மோதினார்.
இந்த ஆட்டத்தில் அதிரடியாக ஆடிய கோகோ காப் 6-4, 6-3 என வென்று இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
இன்று நடைபெறும் இறுதிப் போட்டியில் கோகோ காப், சக நாட்டு வீராங்கனையான ஜெசிகா பெகுலாவை சந்திக்கிறார்.
Next Story