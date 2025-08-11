என் மலர்
சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ்: பசவரெட்டியை வீழ்த்தி ஸ்வெரெவ் அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேற்றம்
- 2-வது சுற்று ஆட்டம் ஒன்றில் அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரெவ் மற்றும் நிஷேஷ் பசவரெட்டி ஆகியோர் மோதினர்.
- இந்த ஆட்டத்தில் 6-3, 6-3 என்ற கணக்கில் ஸ்வெரெவ் வெற்றி பெற்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
சின்சினாட்டி ஓபன் சர்வதேச டென்னிஸ் போட்டி அமெரிக்காவின் சின்சினாட்டி நகரில் நடந்து வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற ஆண்களுக்கான 2-வது சுற்று ஆட்டம் ஒன்றில் அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரெவ் (ஜெர்மன்) மற்றும் நிஷேஷ் பசவரெட்டி (அமெரிக்கா) ஆகியோர் மோதினர்.
இந்த ஆட்டத்தில் 6-3, 6-3 என்ற கணக்கில் ஸ்வெரெவ் வெற்றி பெற்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
மற்ற ஆட்டத்தில் பிராண்டன் நகாஷிமா (அமெரிக்கா), பெஞ்சமின் ஷெல்டன் (அமெரிக்கா), கரேன் கச்சனோவ் (ரஷ்யா), ஹமாத் மெட்ஜெடோவிக் (செர்பியா), லூகா நார்டி (இத்தாலி) ஆகியோர் வெற்றி பெற்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினர்.
