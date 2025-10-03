Live
      சீன ஓபன் டென்னிஸ்: நோஸ்கோவா அரையிறுதிக்கு முன்னேற்றம்
      சீன ஓபன் டென்னிஸ்: நோஸ்கோவா அரையிறுதிக்கு முன்னேற்றம்

      3 Oct 2025 9:12 PM IST
      சீன ஓபன் சர்வதேச டென்னிஸ் போட்டி பீஜிங்கில் நடந்து வருகிறது. இந்த தொடரில் இன்று நடைபெற்ற மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவின் காலிறுதி ஆட்டம் ஒன்றில் சோனய் கர்தல் (பிரிட்டிஷ்), லிண்டா நோஸ்கோவா (செக்) உடன் மோதினார்.

      இந்த ஆட்டத்தில் நோஸ்கோவா 6-3, 6-4 என்ற செட் கணக்கில் வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்றார். இவர் அரையிறுதியில் ஜெசிகா பெகுலாவுடன் நாளை மோதுகிறார்.

