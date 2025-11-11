என் மலர்
டென்னிஸ்
டென்னிஸ் தரவரிசை: முதலிடத்துக்கு முன்னேறினார் அல்காரஸ்
- சமீபத்தில் நடந்த ஹெலனிக் சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் ஜோகோவிச் கோப்பை வென்றார்.
- இதன்மூலம் ஒரு இடம் முன்னேறி செர்பியாவின் ஜோகோவிச் 4வது இடத்துக்கு முன்னேறினார்.
நியூயார்க்:
டென்னிஸ் அரங்கில் சாதித்தவர்களுக்கான தரவரிசை பட்டியலை ஏ.டி.பி. வெளியிட்டது.
இதில் ஒற்றையர் பிரிவில் ஸ்பெயினின் கார்லோஸ் அல்காரஸ் (11,050 புள்ளி) 2வது இடத்தில் இருந்து நம்பர்-1 இடத்த்துக்கு மீண்டும் முன்னேறினார்.
இவர் தற்போது நடந்து ஆண்கள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் 3 லீக் போட்டியிலும் வெற்றி பெற்றால் ஆண்டு இறுதியில் வெளியாகும் ஏ.டி.பி. தரவரிசையில் முதலிடத்தை தக்கவைத்துக் கொள்ளலாம்.
இந்தப் பட்டியலில் இத்தாலியின் ஜானிக் சின்னர் (10,000 புள்ளி) முதலிடத்தில் இருந்து 2வது இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டார்.
ஜெர்மனியின் அலெக்சாண்டர் ஸ்வரேவ் (4,960 புள்ளி) 3வது இடத்தில் நீடிக்கிறார்.
சமீபத்தில் நடந்த ஹெலனிக் சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் கோப்பை வென்ற செர்பியாவின் ஜோகோவிச் (4,830 புள்ளி) 4வது இடத்துக்கு முன்னேறினார்.
அமெரிக்காவின் பென் ஷெல்டன் (3,970 புள்ளி) 5வது இடம் பிடித்துள்ளார்.