என் மலர்
டென்னிஸ்
டென்னிஸ் தரவரிசை: முதல் முறையாக டாப் 5 பட்டியலில் இடம்பிடித்த அனிஸ்மோவா
- போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக் 2வது இடத்தில் நீடிக்கிறார்.
- அனிஸ்மோவா முதல் முறையாக டாப் 5 பட்டியலுக்கு முன்னேறியுள்ளார்.
சர்வதேச டென்னிஸ் சம்மேளனம் புதிய தரவரிசை பட்டியலை சமீபத்தில் வெளியிட்டது.
இதில் பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் பெலாரசின் சபலென்கா முதலிடத்திலும், போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக் இரண்டாவது இடத்திலும் நீடிக்கின்றனர்.
அமெரிக்காவின் கோகோ காப் 3-வது இடத்தைப் பிடித்துள்ளார். கஜகஸ்தானின் எலினா ரிபாகினா 5வது இடத்தில் உள்ளார்.
இந்நிலையில், அமெரிக்காவின் அமென்டா அனிஸ்மோவா 4-வது இடம் பிடித்து தனது சிறந்த தரநிலையைப் பதிவு செய்துள்ளார்.
கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் அமென்டா அனிஸ்மோவா அசுர வளர்ச்சி கண்டுள்ளார். 2023-தரவரிசையில் 359வது இடத்தில் இருந்த அவர் கடந்த ஆண்டு டாப் 50 பட்டியலில் இடம்பிடித்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Next Story