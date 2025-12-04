Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டுடென்னிஸ்

      டென்னிஸ்

      டென்னிஸ் தரவரிசை: முதல் முறையாக டாப் 5 பட்டியலில் இடம்பிடித்த அனிஸ்மோவா
      X

      டென்னிஸ் தரவரிசை: முதல் முறையாக டாப் 5 பட்டியலில் இடம்பிடித்த அனிஸ்மோவா

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்4 Dec 2025 3:46 PM IST
      • போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக் 2வது இடத்தில் நீடிக்கிறார்.
      • அனிஸ்மோவா முதல் முறையாக டாப் 5 பட்டியலுக்கு முன்னேறியுள்ளார்.

      சர்வதேச டென்னிஸ் சம்மேளனம் புதிய தரவரிசை பட்டியலை சமீபத்தில் வெளியிட்டது.

      இதில் பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் பெலாரசின் சபலென்கா முதலிடத்திலும், போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக் இரண்டாவது இடத்திலும் நீடிக்கின்றனர்.

      அமெரிக்காவின் கோகோ காப் 3-வது இடத்தைப் பிடித்துள்ளார். கஜகஸ்தானின் எலினா ரிபாகினா 5வது இடத்தில் உள்ளார்.

      இந்நிலையில், அமெரிக்காவின் அமென்டா அனிஸ்மோவா 4-வது இடம் பிடித்து தனது சிறந்த தரநிலையைப் பதிவு செய்துள்ளார்.

      கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் அமென்டா அனிஸ்மோவா அசுர வளர்ச்சி கண்டுள்ளார். 2023-தரவரிசையில் 359வது இடத்தில் இருந்த அவர் கடந்த ஆண்டு டாப் 50 பட்டியலில் இடம்பிடித்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

      WTA rankings Amanda Anisimova பெண்கள் டென்னிஸ் தரவரிசை அமண்டா அனிஸ்மோவா 
      Next Story
      ×
        X