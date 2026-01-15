Live
      அடிலெய்டு இன்டர்நேஷனல் டென்னிஸ்: காலிறுதியில் மேடிசன் கீஸ் அதிர்ச்சி தோல்வி
      அடிலெய்டு இன்டர்நேஷனல் டென்னிஸ்: காலிறுதியில் மேடிசன் கீஸ் அதிர்ச்சி தோல்வி

      15 Jan 2026 2:46 PM IST
      • முதல் செட்டை 4-6 எனவும், 3-வது செட்டை 2-6 எனவும் மேடிசன் கீஸ் இழந்தார்.
      • 2-வது செட்டை 6-4 எனக் கைப்பற்றினார்.

      அடிலெய்டு இன்டர்நேஷனல் டென்னிஸ் தொடரின் காலிறுதியில் அமெரிக்க வீராங்கனை மேடிசன் கீஸ், கனடாவின் விக்டோரியா எம்போகோவை எதிர்கொண்டார். கடந்த ஆண்டு ஆஸ்திரேலிய கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டத்தை வென்ற மேடிசன் கீஸ் இந்த போட்டியில் அதிர்ச்சி தோல்வியடைந்தார்.

      முதல் செட்டை 4-6 என இழந்த நிலையில், 2-வது செட்டை 6-4 எனக் கைப்பற்றினார். ஆனால் 3-வது செட்டை 2-6 என இழந்து ஏமாற்றம் அடைந்தார். எம்போகோ அரையிறுதியில் ஆஸ்திரேலியாவின் கிம்பெர்லி பிர்ரெல்லை எதிர்கொள்கிறார்.

      இந்த வருடத்தின் முதல் கிராண்ஸ்ட்லாம் போட்டியான ஆஸ்திரேலியா ஓபன் வருகிற ஞாயிற்றுக்கிழமை தொடங்குகிறது. மேடிசன் கீஸ் முதல் சுற்றில் உக்ரைன் வீராங்கனை ஒலேக்சான்ட்ரா ஒலிய்னிகோவாவை எதிர்கொள்கிறார்.

