அடிலெய்டு இன்டர்நேஷனல் டென்னிஸ்: காலிறுதியில் மேடிசன் கீஸ் அதிர்ச்சி தோல்வி
- முதல் செட்டை 4-6 எனவும், 3-வது செட்டை 2-6 எனவும் மேடிசன் கீஸ் இழந்தார்.
- 2-வது செட்டை 6-4 எனக் கைப்பற்றினார்.
அடிலெய்டு இன்டர்நேஷனல் டென்னிஸ் தொடரின் காலிறுதியில் அமெரிக்க வீராங்கனை மேடிசன் கீஸ், கனடாவின் விக்டோரியா எம்போகோவை எதிர்கொண்டார். கடந்த ஆண்டு ஆஸ்திரேலிய கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டத்தை வென்ற மேடிசன் கீஸ் இந்த போட்டியில் அதிர்ச்சி தோல்வியடைந்தார்.
முதல் செட்டை 4-6 என இழந்த நிலையில், 2-வது செட்டை 6-4 எனக் கைப்பற்றினார். ஆனால் 3-வது செட்டை 2-6 என இழந்து ஏமாற்றம் அடைந்தார். எம்போகோ அரையிறுதியில் ஆஸ்திரேலியாவின் கிம்பெர்லி பிர்ரெல்லை எதிர்கொள்கிறார்.
இந்த வருடத்தின் முதல் கிராண்ஸ்ட்லாம் போட்டியான ஆஸ்திரேலியா ஓபன் வருகிற ஞாயிற்றுக்கிழமை தொடங்குகிறது. மேடிசன் கீஸ் முதல் சுற்றில் உக்ரைன் வீராங்கனை ஒலேக்சான்ட்ரா ஒலிய்னிகோவாவை எதிர்கொள்கிறார்.
