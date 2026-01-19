என் மலர்
டென்னிஸ்
ஆஸ்திரேலியா கிராண்ட்ஸ்லாம்: ஜோகோவிச், ரூட், ஸ்வியாடெக் 2-வது சுற்றுக்கு முன்னேற்றம்
- 6-3, 6-2, 6-2 என நேர்செட் கணக்கில் ஜோகோவிச் வெற்றி பெற்றார்.
- 6-1, 6-2, 6-4 என நேர்செட் கணக்கில் எதிரியை வீழ்த்தினார் ரூட்.
ஆஸ்திரேலியா கிராண்ட்ஸ்லாம் ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில் இன்று நடைபெற்ற ஆண்களுக்கான ஒற்றையர் பிரிவில் 4-ம் நிலை வீரரான நோவக் ஜோகோவிச் ஸ்பெயின் நாட்டைச் சேர்ந்த பெட்ரோ மார்ட்டினெசை எதிர்கொண்டார். இதில் 6-3, 6-2, 6-2 என நேர்செட் கணக்கில் ஜோகோவிச் வெற்றி பெற்றார்.
மற்றொரு ஆட்டத்தில் 12-ம் நிலை வீரரான நார்வேயின் காஸ்பர் ரூட், இத்தாலியின் மேட்டியா பெலூசியை எதிர்கொண்டார். இதில் ரூத் 6-1, 6-2, 6-4 என நேர்செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்றார்.
மேலும், வாரிங்கா, டேவிடோவிச், எல். தியென், சிலிச் ஆகியோரும் 2-வது சுற்றுக்கு முன்னேறினர்.
பெண்களுக்கான ஒற்றையர் பிரிவில் ஸ்வியாடெக், அன்ட்ரீவா, மெர்ட்டென்ஸ், அனிசிமோவா ஆகியோர் 2-வது சுற்றுக்கு முன்னேறினர்.
