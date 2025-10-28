என் மலர்
டென்னிஸ்
ஹாங்காங் ஓபன் டென்னிஸ்: 2வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார் கலின்ஸ்கயா
- ஹாங்காங் ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் ஹாங்காங்கில் நடைபெற்று வருகிறது.
- இதன் முதல் சுற்றில் ரஷியாவின் அன்னா கலின்ஸ்கயா வெற்றி பெற்றார்.
ஹாங்காங்:
பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் முதல் சுற்றில் ரஷியாவின் அன்னா கலின்ஸ்கயா, சக நாட்டு வீராங்கனை கமீலா ராகிமோவா உடன் மோதினார்.
இதில் சிறப்பாக ஆடிய கலின்ஸ்கயா 6-4, 6-4 என்ற நேர் செட்களில் வென்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
