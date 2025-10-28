Live
      ஹாங்காங் ஓபன் டென்னிஸ்: 2வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார் கலின்ஸ்கயா
      ஹாங்காங்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்28 Oct 2025 8:00 PM IST
      • ஹாங்காங் ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் ஹாங்காங்கில் நடைபெற்று வருகிறது.
      • இதன் முதல் சுற்றில் ரஷியாவின் அன்னா கலின்ஸ்கயா வெற்றி பெற்றார்.

      ஹாங்காங்:

      ஹாங்காங் ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் ஹாங்காங்கில் நடைபெற்று வருகிறது.

      பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் முதல் சுற்றில் ரஷியாவின் அன்னா கலின்ஸ்கயா, சக நாட்டு வீராங்கனை கமீலா ராகிமோவா உடன் மோதினார்.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய கலின்ஸ்கயா 6-4, 6-4 என்ற நேர் செட்களில் வென்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      Hong Kong Open Anna Kalinskaya ஹாங்காங் ஓபன் அன்னா காலின்ஸ்கயா 
