      ஆண்கள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப்: 3வது சுற்றில் அலெக்ஸ் டி மினார் வெற்றி
      இத்தாலி

      ஆண்கள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப்: 3வது சுற்றில் அலெக்ஸ் டி மினார் வெற்றி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்13 Nov 2025 10:14 PM IST
      • ஆண்கள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி இத்தாலியின் துரின் நகரில் நடைபெறுகிறது.
      • 3வது சுற்றில் ஆஸ்திரேலியாவின் டி மினார் வெற்றி பெற்றார்.

      துரின்:

      உலகின் டாப்-8 வீரர்கள் மட்டுமே பங்கேற்கும் ஏ.டி.பி. இறுதிச்சுற்று எனப்படும் ஆண்கள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி ஆண்டின் இறுதியில் நடத்தப்படுகிறது.

      அதன்படி, 56-வது ஆண்கள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி இத்தாலியின் துரின் நகரில் நடந்து வருகிறது.

      ஜிம்மி கனோர்ஸ் பிரிவில் ஸ்பெயினின் கார்லோஸ் அல்காரஸ், இத்தாலியின் லாரன்சோ முசெட்டி, அமெரிக்காவின் டெய்லர் பிரிட்ஸ், ஆஸ்திரேலியாவின் அலெக்ஸ் டி மினார் இடம்பெற்றனர்.

      ஒவ்வொரு வீரரும் தங்கள் பிரிவில் உள்ள மற்ற வீரர்களுடன் தலா ஒரு முறை மோத வேண்டும். லீக் சுற்று முடிவில் இரு பிரிவிலும் முதல் இரு இடங்களைப் பிடிக்கும் வீரர்கள் அரையிறுதிக்கு தகுதி பெறுவார்கள்.

      இந்நிலையில், 3வது சுற்றில் அமெரிக்காவின் டெய்லர் பிரிட்ஸ், ஆஸ்திரேலியாவின் அலெக்ஸ் டி மினார் உடன் மோதினார்.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய டி மினார் 7-6 (7-3), 6-3 என்ற செட் கணக்கில் வென்றார். டி மினார் தான் ஆடிய 3 சுற்றுகளில் ஒன்றில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றுள்ளார்.

