      தேசிய பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப்: இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்னேறினார் தன்வி பத்ரி
      ஆந்திர பிரதேசம்

      தேசிய பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப்: இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்னேறினார் தன்வி பத்ரி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்28 Dec 2025 2:56 AM IST
      • தேசிய பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் தொடர் விஜயவாடாவில் நடந்து வருகிறது.
      • பெண்கள் ஒற்றையரில் இந்தியாவின் தன்வி பத்ரி அரையிறுதியில் வென்றார்.

      விஜயவாடா:

      87-வது தேசிய சீனியர் பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி ஆந்திர மாநிலம் விஜயவாடாவில் நடந்து வருகிறது.

      பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதி ஆட்டத்தில் தன்வி பத்ரி, சுருதி முன்டாடா உடன் மோதினார்.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய தன்வி பத்ரி 18-21, 21-12, 21-15 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் வென்று இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறினார்.

      Tanvi Patri தன்வி 
