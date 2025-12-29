என் மலர்tooltip icon
      தேசிய பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப்: சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் சூர்யா கரிஷ்மா
      ஆந்திர பிரதேசம்

      தேசிய பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப்: சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் சூர்யா கரிஷ்மா

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்29 Dec 2025 2:46 AM IST
      • தேசிய பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் தொடர் விஜயவாடாவில் நடந்தது.
      • பெண்கள் ஒற்றையரில் இந்தியாவின் தன்வி பத்ரி இறுதிப் போட்டியில் தோல்வி அடைந்தார்.

      விஜயவாடா:

      87-வது தேசிய சீனியர் பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி ஆந்திர மாநிலம் விஜயவாடாவில் நடந்தது.

      பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதி ஆட்டத்தில் தன்வி பத்ரி, சூர்யா கரிஷ்மா தமிரி உடன் மோதினார்.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய சூர்யா கரிஷ்மா தமிரி 17-21, 21-12, 21-14 என்ற செட் கணக்கில் வென்று சாம்பியன் பட்டம் வென்று அசத்தினார்.

