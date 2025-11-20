என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டு

      விளையாட்டு

      ஆஸ்திரேலிய ஓபன் பேட்மிண்டன்: ஸ்ரீகாந்த் கிடாம்பி 2வது சுற்றுக்கு முன்னேற்றம்
      X
      ஆஸ்திரேலியா

      ஆஸ்திரேலிய ஓபன் பேட்மிண்டன்: ஸ்ரீகாந்த் கிடாம்பி 2வது சுற்றுக்கு முன்னேற்றம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்20 Nov 2025 3:47 AM IST
      • ஆஸ்திரேலிய ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் சிட்னியில் நடந்து வருகிறது.
      • இதில் இந்தியாவின் ஸ்ரீகாந்த் கிடாம்பி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      சிட்னி:

      ஆஸ்திரேலிய ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் சிட்னியில் நடந்து வருகிறது.

      ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் முதல் சுற்றில் இந்தியாவின் ஸ்ரீகாந்த் கிடாம்பி, தைவானின் லீ சியா ஹோ உடன் மோதினார்.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய ஸ்ரீகாந்த் கிடாம்பி 21-19, 19-21, 21-15 என்ற செட் கணக்கில் வென்று இரண்டாவது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      Australian Open Badminton Srikanth Kidambi ஆஸ்திரேலிய ஓபன் பேட்மிண்டன் ஸ்ரீகாந்த் கிடாம்பி 
      Next Story
      ×
        X