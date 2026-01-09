என் மலர்
மலேசிய ஓபன் பேட்மிண்டன்: காலிறுதியில் சாத்விக்-சிராக் ஜோடி தோல்வி
கோலாலம்பூர்:
மலேசிய ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் கோலாலம்பூரில் நடந்து வருகிறது.
ஆண்கள் இரட்டையர் பிரிவின் காலிறுதி சுற்றில் இந்தியாவின் சாத்விக் - சிராக் ஜோடி, இந்தோனேசியாவின் முகம்மது ஷோஹிபுல் பிக்ரி-பஜர் அல்பியான் ஜோடி உடன் மோதியது.
தொடக்கம் முதலே சிறப்பாக ஆடிய இந்தோனேசிய ஜோடி 21-10, 23-21 என்ற செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது. இதன்மூலம் சாத்விக் - சிராக் ஜோடி தொடரில் இருந்து வெளியேறியது.
