      மலேசிய ஓபன் பேட்மிண்டன்: காலிறுதியில் சாத்விக்-சிராக் ஜோடி தோல்வி
      மலேசியா

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்9 Jan 2026 10:04 PM IST
      • மலேசிய ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் கோலாலம்பூரில் நடந்து வருகிறது.
      • இதில் இந்தியாவின் சாத்விக்-சிராக் ஜோடி காலிறுதியில் தோல்வி அடைந்தது.

      கோலாலம்பூர்:

      மலேசிய ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் கோலாலம்பூரில் நடந்து வருகிறது.

      ஆண்கள் இரட்டையர் பிரிவின் காலிறுதி சுற்றில் இந்தியாவின் சாத்விக் - சிராக் ஜோடி, இந்தோனேசியாவின் முகம்மது ஷோஹிபுல் பிக்ரி-பஜர் அல்பியான் ஜோடி உடன் மோதியது.

      தொடக்கம் முதலே சிறப்பாக ஆடிய இந்தோனேசிய ஜோடி 21-10, 23-21 என்ற செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது. இதன்மூலம் சாத்விக் - சிராக் ஜோடி தொடரில் இருந்து வெளியேறியது.

