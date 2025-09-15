என் மலர்
விளையாட்டு
ஹாங்காங் ஓபன்: இறுதிச்சுற்றில் சாத்விக்-சிராக் ஜோடி தோல்வி
- ஹாங்காங் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் ஹாங்காங்கில் நடந்தது.
- இதில் இந்தியாவின் சாத்விக் சிராக் ஜோடி இறுதிக்கு முன்னேறியது.
ஹாங்காங்:
ஹாங்காங் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் ஹாங்காங்கில் நடைபெற்றது.
ஆண்கள் இரட்டையர் பிரிவு இறுதிச்சுற்றில் இந்தியாவின் சாத்விக்-சிராக் ஜோடி, தைவானின் லின் பிங் வெய்-சென் செங் குவான் ஜோடி உடன் மோதியது.
இதில் சாத்விக்-சிராக் ஜோடி முதல் செட்டை 21-19 என போராடி கைப்பற்றியது.
இதில் சுதாரித்துக் கொண்டு அதிரடியாக ஆடிய தைவான் ஜோடி அடுத்த இரு செட்களை 21-14, 21-17 என வென்று சாம்பியன் பட்டம் வென்றது.
