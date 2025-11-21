என் மலர்tooltip icon
      ஆஸ்திரேலிய ஓபன் பேட்மிண்டன்: சாத்விக்-சிராக் ஜோடி காலிறுதிக்கு முன்னேற்றம்
      ஆஸ்திரேலியா

      ஆஸ்திரேலிய ஓபன் பேட்மிண்டன்: சாத்விக்-சிராக் ஜோடி காலிறுதிக்கு முன்னேற்றம்

      21 Nov 2025 12:36 AM IST
      • ஆஸ்திரேலிய ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் சிட்னியில் நடந்து வருகிறது.
      • இதில் இந்தியாவின் சாத்விக் சிராக் ஜோடி சீன தைபே ஜோடியை வீழ்த்தியது.

      சிட்னி:

      ஆஸ்திரேலிய ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் சிட்னியில் நடந்து வருகிறது.

      ஆண்கள் இரட்டையர் பிரிவின் முதல் சுற்றில் இந்தியாவின் சாத்விக்-சிராக் ஜோடி, தைவானின் வூ குவான் சன்-சிங் ஹெங் சூ

      ஜோடி உடன் மோதியது.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய சாத்விக்-சிராக் ஜோடி 21-18, 21-11 என்ற செட் கணக்கில் வென்று காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறியது.

      Australian Open Badminton Satwik Chirag Pair ஆஸ்திரேலிய ஓபன் பேட்மிண்டன் சாத்விக் சிராக் ஜோடி 
