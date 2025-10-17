என் மலர்tooltip icon
      டென்மார்க் ஓபன் பேட்மிண்டன்: காலிறுதிக்கு முன்னேறியது சாத்விக் சிராக் ஜோடி
      டென்மார்க்

      டென்மார்க் ஓபன் பேட்மிண்டன்: காலிறுதிக்கு முன்னேறியது சாத்விக் சிராக் ஜோடி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்17 Oct 2025 1:24 AM IST
      • டென்மார்க் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் டென்மார்க்கில் நடந்து வருகிறது.
      • இந்தியாவின் சாத்விக் சிராக் ஜோடி காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறியது.

      கோபன்ஹேகன்:

      டென்மார்க்கின் ஓடன்ஸ் நகரில் டென்மார்க் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் நடைபெற்று வருகிறது.

      இந்தத் தொடரில் ஆடவருக்கான இரட்டையர் பிரிவு 2வது சுற்றில் இந்தியாவின் சாத்விக் - சிராக் ஜோடி, தைவானின் யாங் போ ஹன்-ஜங் ஹு லி ஜோடியுடன் மோதியது.

      இதில் அதிரடியாக ஆடிய சாத்விக் சிராக் ஜோடி 21-19, 21-17 என்ற நேர் செட் கணக்கில் வென்று காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறியது.

