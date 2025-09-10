Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டு

      விளையாட்டு

      ஹாங்காங் ஓபன்: முதல் சுற்றில் பி.வி.சிந்து அதிர்ச்சி தோல்வி
      X
      ஹாங்காங்

      ஹாங்காங் ஓபன்: முதல் சுற்றில் பி.வி.சிந்து அதிர்ச்சி தோல்வி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்10 Sept 2025 3:58 PM IST
      • ஹாங்காங் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் ஹாங்காங்கில் நடந்து வருகிறது.
      • இதில் இந்தியாவின் பி.வி.சிந்து முதல் சுற்றில் தோல்வி அடைந்தார்.

      ஹாங்காங்:

      ஹாங்காங் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் ஹாங்காங்கில் நேற்று தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.

      பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு முதல் சுற்றில் இந்தியாவின் பி.வி.சிந்து, டானிஷ் வீராங்கனை கிறிஸ்டோபர் சென் உடன் மோதினார்.

      இதில் பி.வி.சிந்து முதல் செட்டை 21-15 என கைப்பற்றினார். இதில் சுதாரித்துக் கொண்டு அதிரடியாக ஆடிய கிறிஸ்டோபர் சென் அடுத்த இரு செட்களை 21-16, 21-19 என வென்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      இதன்மூலம் இந்தியாவின் பி.வி.சிந்து முதல் சுற்றிலேயே அதிர்ச்சி தோல்வி அடைந்து வெளியேறினார்.

      Hong Kong Open pv sindhu ஹாங்காங் ஓபன் பிவி சிந்து 
      Next Story
      ×
        X