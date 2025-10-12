என் மலர்
புரோ கபடி லீக்: டை பிரேக்கரில் தபாங் டெல்லியை வீழ்த்தியது புனேரி பல்தான்
- 12-வது புரோ கபடி லீக் போட்டி டெல்லியில் நடந்து வருகிறது.
- இன்று நடந்த ஆட்டத்தில் புனேரி பல்தான் அணி வெற்றி பெற்றது.
புதுடெல்லி:
12 அணிகள் பங்கேற்றுள்ள 12-வது புரோ கபடி லீக் போட்டி இந்தியாவின் பல்வேறு நகரங்களில் நடந்து வருகிறது. நான்காவது கட்டமாக தலைநகர் டெல்லியில் நடந்து வருகிறது.
இன்று நடந்த போட்டியில் புனேரி பல்தான், தபாங் டெல்லி அணிகள் மோதின. இதில் இரு அணி வீரர்களும் சிறப்பாக ஆடி புள்ளிகள் எடுத்தனர்.
இறுதியில், 38-38 என புள்ளிகள் எடுத்ததால் டை பிரேக்கர் முறை கடைபிடிக்கப்பட்டது.
இதில் புனேரி பல்தான் அணி 6-5 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்றதுடன், புள்ளிப்பட்டியலில் முதல் இடத்துக்கும் முன்னேறியது.
மற்றொரு போட்டியில் பெங்களூரு புல்ஸ் அணி 43-32 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் பெங்கால் வாரியர்ஸ் அணியை வீழ்த்தியது.
