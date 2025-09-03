Live
      புரோ கபடி லீக்: பெங்காலை வீழ்த்தி ஹாட்ரிக் வெற்றியை பதிவுசெய்தது புனே அணி
      ஆந்திர பிரதேசம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்3 Sept 2025 9:25 PM IST
      • 12-வது புரோ கபடி லீக் போட்டி விசாகப்பட்டினத்தில் நடந்து வருகிறது.
      • இதில் இன்று நடந்த ஒரு ஆட்டத்தில் புனேரி பால்டன் அணி வெற்றி பெற்றது.

      விசாகப்பட்டினம்:

      12 அணிகள் பங்கேற்றுள்ள 12-வது புரோ கபடி லீக் போட்டி விசாகப்பட்டினத்தில் நடந்து வருகிறது. இதில் இன்று நடந்த ஒரு போட்டியில் புனேரி பால்டன் - பெங்கால் வாரியர்ஸ் அணிகள் மோதின.

      ஆரம்பம் முதலே புனே அணி ஆதிக்கம் செலுத்தியது. இறுதியில் 45-36 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் புனே அணி அபார வெற்றி பெற்றது.

      இது புனே அணி பெறும் ஹாட்ரிக் வெற்றி ஆகும். ஏற்கனவே பெங்களூரு, குஜராத் அணிகளையும் வீழ்த்தி இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

